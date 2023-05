Bien vivre la ménopause grâce aux huiles essentielles

Cholestérol, troubles digestifs, hypertension, vieillissement de la peau... le passage des années s'accompagne bien souvent de troubles qui nous empêchent de profiter pleinement de la vie. Heureusement, les huiles essentielles ont le pouvoir extraordinaire de nous aider à limiter les effets du temps ! Dans ce livre, découvrez : Aubépine, sauge, mélisse, romarin... les meilleures huiles essentielles anti-âge pour protéger os, peau, coeur, équilibre métabolique. A chacune ses spécialités ! Des conseils simples à appliquer au quotidien : aliments à privilégier (saumon, graines de lin, thé vert.), astuces beauté pour conserver éclat et jeunesse, suggestions d'activité physique. De quoi aider le corps à se sentir en forme. Diabète, fatigue, dépression, rides... L'abécédaire complet des maux les plus courants et toutes les solutions aromathérapie pour les traiter naturellement.