Lisa doit se faire opérer mais elle n'a jamais été hospitalisée ! Voilà de quoi s'inquiéter. Heureusement, on va tout lui expliquer... Découvrir quelles sont les étapes d'une opération avec anesthésie et se familiariser avec le vocabulaire de l'hôpital. Un récit explicatif Ce documentaire de la collection "Mes p'tits pourquoi", qui met la vie émotionnelle des petits au coeur de ses textes, s'adresse aux jeunes lecteurs concernés par l'approche d'une hospitalisation mais aussi à tous les autres petits curieux qui s'interrogent sur les opérations. Validé par une pédiatre, le récit va mener le lecteur de la première consultation jusqu'à la guérison et au retour à l'école. L'univers de l'hôpital et le protocole sont expliqués simplement. Page après page, Lisa fait connaissance avec les spécialistes, le vocabulaire médical et découvre comment se prépare une intervention chirurgicale. Le lecteur accompagne Lisa dans sa chambre d'hôpital, au bloc, dans la salle de réveil, découvre certains appareils... Il apprend aussi que ses parents peuvent passer la nuit avec elle, que l'on peut gérer la douleur, rester plus ou moins longtemps selon les cas... Un documentaire rassurant Grâce au fil narratif et aux explications qui sont apportées à la petite héroïne dans une approche chronologique, l'enfant peut s'identifier et être rassuré par les réponses dispensées au cours du récit. La présence des parents, des copains et du maître d'école dans une ambiance joyeuse contribue également à rendre cette expérience moins anxiogène. Bien informé, l'enfant est mieux préparé, l'inquiétude est déjouée !