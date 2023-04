Les week-ends de Polka Tome 1 : Polka s'éclate

Ce samedi, c'est Tata Manon qui garde Polka. Elle doit rester tranquille "cinq minutes", le temps que sa tante prépare le repas. Mais cinq minutes, c'est très long. Et si Polka mettait la musique à fond ? Ce dimanche matin, Polka n'a pas envie d'être sage. Elle veut faire des bêtises, dire des gros mots, imaginer le pire... Une montagne de caca ? Un volcan de pipi ? Et pourquoi pas... un gâteau de crottes ? Oh, beurk ! Jubilatoire ! En lecture accompagnée ou autonome, ces deux histoires seront idéales pour passer de bons moments en famille. Et pourquoi pas prolonger le week-end tous les jours de la semaine ! Le pouvoir de l'imagination Quand Polka ressent des émotions fortes, c'est son imagination qui prend le relais. Une imagination à la fois universelle et totalement "défouloir"... comme celle de tous les enfants de 5-6 ans !