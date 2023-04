Je prends soin de ma santé avec le Pilates. Pour qui, comment et pourquoi choisir la méthode Pilates ?

Qu'est-ce que c'est que le Pilates ? Créé à des fins thérapeutiques dans les années 1920 par Joseph Pilates, il a pour but le renforcement musculaire et s'inspire de la gymnastique, de la danse et du yoga, associés à des exercices de respiration. Avec un programme très complet et rigoureux qui permet de travailler la musculature profonde, en douceur et sans impact, la méthode Pilates encourage : le développement de la souplesse ; la réduction de l'anxiété ; le contrôle du poids ; la lutte contre les douleurs chroniques, notamment du dos ; la remise en forme pendant ou après une maladie, une grossesse. Accessible à tous, enfants, adultes et seniors, la méthode Pilates est une activité physique idéale pour ceux qui désirent se remettre à bouger, améliorer leur qualité de vie, travailler les muscles profonds responsables de la posture et du maintien ou encore soulager des douleurs.