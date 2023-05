Le piège de Bangkok

Mai tourna la clef dans la serrure du coffre de la Toyota. Elle n'eut pas le temps de le soulever. Il se rabattit violemment, sous la pression d'un énorme serpent noir qui se dressa sur près d'un mètre. Un cobra royal. La tête du reptile se tourna vers Malko et se projeta vers lui à la vitesse de l'éclair. Dites-moi ce qui est arrivé à votre " stringer ", pourquoi surveillait-il Dimitri Korsanov ? Demanda Malko. C'est une longue histoire, commença Gordon Backfield, chef de station de la CIA à Bangkok, le nom de Viktor Bout, le trafiquant d'armes russe, mêlé au transport de l'or d'Al Qaida vous dit quelque chose ? Malko esquissa un sourire ironique. J'ai croisé ce monsieur dans les Emirats, il y a cinq ou six ans. Pourquoi me parler de lui ? Parce qu'il se trouve à Bangkok, dans la prison de Remond, en attente d'être extradé chez nous. Une fois qu'il sera dans une prison new-yorkaise, on lui fera une proposition qu'il ne pourra pas refuser : son carnet d'adresse contre cinq cents ans de prison. Ce qui nous permettra de retrouver le trésor d'Al Qaida.