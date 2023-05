Une année de phonologie GS est un guide tout-en-un pour travailler la phonologie en grande section ! 3 types d'activités et leurs ressources associées pour faire travailler les élèves dans différentes situations de classe et bien ancrer les apprentissages : des activités ritualisées, des activités dirigées et des activités autonomes. Une programmation complète des séances sur l'année, par période et par semaine. 200 activités ludiques et progressives, testées en classe par des enseignants. Une mascotte attachante, Siméon le caméléon, pour mettre en confiance et accompagner les élèves dans leurs apprentissages. LA PROGRAMMATION DES SEANCES PAR PERIODE ET PAR SEMAINE La programmation de la période, semaine après semaine : Les activités ritualisées (comptines, jeux vocaux...) pour travailler de nouvelles notions chaque jour. Les activités dirigées pour mettre l'élève en situation de découverte et d'apprentissage. Les activités autonomes pour revoir et réinvestir les connaissances de l'élève. Les Fiches bilan pour valider les acquis de l'élève à la fin de chaque semaine. LES ACTIVITES DU GUIDE Les activités ritualisées (en groupe classe) Les activités dirigées (en atelier de 4 à 8 élèves) Les activités autonomes (travail individuel autocorrectif) LE MATERIEL COLLECTIF ET INDIVIDUEL Des comptines et leurs cartes images associées, des affiches pour visualiser la consigne, des plateaux de jeu, des fiches d'activité et leur corrigé, des fiches bilan... La famille des sons et ses comptines associées pour apprendre la forme de la lettre et le son qu'elle produit. LE SITE COMPAGNON => phono. mdi-editions. com Propose en téléchargement : L'ensemble du matériel au format PDF La famille des sons et ses comptines associées Le sous-main avec la famille des sons et les écritures des lettres. TELECHARGEMENT GRATUIT => La version numérique enseignant