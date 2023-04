La vie réinventée de celui qui fit vaciller le système bancaire. Etre l'ennemi public numéro un dans son propre pays n'est pas chose facile. Même dans l'un des plus petits Etat au monde : la principauté de Liechtenstein. Johann Kaiser, placé en orphelinat à six ans par son père, globe-trotter, maître de la manipulation, réside dans un lieu inconnu sous un faux nom. Il a gagné tellement d'argent qu'il pourrait ne se préoccuper de rien. Mais pour se défendre contre ceux qui souhaitent sa mort, il doit raconter l'histoire de sa vie. S'inspirant librement de Heinrich Kieber, personnage bien réel qui vendit aux services secrets allemands les données fiscales des clients de la banque du Liechtenstein, Benjamin Quaderer met en scène un homme hors du commun à l'humour cinglant, et signe un premier roman aussi vif qu'intelligent sur le pouvoir de l'argent et de la narration. Traduit de l'allemand (Liechtenstein) par Claire de Oliveira "Tellement brillant, tellement excitant, tellement amusant". Der Spiegel "Benjamin Quaderer a écrit un roman bourré d'idées sur un imposteur et le Liechtenstein qui, incidemment, évoque un vol de données bancaires". Die Zeit "Une vraie découverte". Süddeutsche Zeitung Benjamin Quaderer est né en Autriche en 1989 et a grandi au Liechtenstein. Il a suivi des cours d'écriture littéraire à Vienne. Publié au printemps 2020, L'Homme qui fit chuter le paradis a reçu de nombreux prix dont celui du premier roman du festival international de Cologne. Un projet d'adaptation cinématographique est en cours. Il vit désormais à Berlin.