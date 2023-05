Bien dans ses baskets

Qui d'entre nous n'a jamais expérimenté le vide existentiel ? En partant des problématiques qui touchent la jeunesse d'aujourd'hui (problèmes dys, hyperactivité, HP, burnout, hyperémotivité, dépression liée au vide existentiel, angoisse de l'avenir, etc.), Joël Pralong aborde le sujet complexe du vide affectif qui engendre névrose, dépression, mésestime de soi... Face à ce constat, il donne surtout des pistes spirituelles qui rejoignent les problématiques évoquées à partir de ce qui leur est commun et creuse par lui-même un sujet peu traité. Un livre didactique émaillé de témoignages et d'images, qui s'adresse aussi bien aux jeunes qu'aux adultes.