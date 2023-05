Trente ans après sa première parution, L'Envol d'Icare est réédité, de quoi redécouvrir l'oeuvre de Jacques Lacarrière. Poète, essayiste et traducteur, très largement inspiré par sa passion pour la civilisation grecque, Jacques Lacarrière (1925-2005) s'est fait particulièrement remarquer pour deux ouvrages fameux, deux grands succès de librairie, avec L'Eté grec en 1976 (Plon) et En cheminant avec Hérodote en 1981 (Seghers). Voyageur infatigable, il y invente un genre qui tient de l'essai, du carnet de route, du poème en prose improvisé et du récit libéré de tous les codes formels, et emmène ses lecteurs au coeur d'une Grèce tantôt antique, tantôt contemporaine. A ces deux textes fondateurs, loin de représenter l'ensemble de l'oeuvre foisonnante de Lacarrière, vient s'ajouter une cinquantaine d'essais, romans et recueils de poésie. Parmi eux : L'Envol d'Icare, paru une première fois chez Seghers en 1993. Avec ce titre que l'on pourrait situer à mi-chemin entre essai et poésie, l'auteur propose une analyse du mythe d'Icare et de ses représentations, et met le doigt sur l'un des éléments centraux de notre civilisation. Celui qui chemine au creux de ce texte le comprend aussitôt : sans maîtrise de la technique, toute entreprise est inévitablement vouée à l'échec. Par le talent de Jacques Lacarrière et grâce aux multiples figures et clés d'interprétation proposées, L'Envol d'Icare sonne comme un prétexte à un envol aussi savant qu'imaginatif.