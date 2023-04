C.O.P.. Tome 1

Et si la justice était rendue par des androïdes ? Seo Woo Jin, inspecteur de police talentueux, mais aux méthodes controversées, a été mis à pied. Sa seule façon de retrouver son poste est de former un C. O. P. , un androïde de combat doté d'une intelligence artificielle. Ensemble, ils se retrouvent mêlés à une enquête sur l'exploitation illégale de la nouvelle source d'énergie, l'Aphorinum. Entre bandits, policiers et politiques, qui sont les réels criminels ?