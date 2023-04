La Grande Pagode

"? Quand un pays est à vendre, une vie humaine ne vaut pas grand-chose. ? " Ancré sur le Tage, entre Trafaria et Belém, le yacht d'un milliardaire chinois est le principal sujet de conversation des cafés et des allées du pouvoir. L'"? accord historique ? " que le Portugal s'apprête à signer avec la Chine menace tout et tout le monde ? : de l'environnement à la liberté, des habitants des quartiers clandestins de la rive sud aux politiciens qui s'opposent à l'hégémonie de Pékin. La plus grande résistance vient de CliMax, un petit groupe d'écologistes radicaux, prêts à tout pour faire échouer cet accord. De retour au Portugal après un séjour à l'étranger, affaibli par des mois de solitude et une crise émotionnelle, Marcelo Silva ne pense qu'à reconstruire sa vie. Mais sans savoir comment, il finit, en quelques jours, par se retrouver impliqué dans une série de crimes qui menacent son existence même. Alors que la nasse jetée sur le pays se referme, toutes les pièces en jeu se déplacent pour défendre leur pouvoir et leurs privilèges. Un livre disparaît de la circulation. Un ministre est victime de chantage. Et un homme est retrouvé mort sur une plage de Sintra... Avec cette Grande Pagode, Miguel Szymanski livre un nouveau roman noir d'investigation journalistique dans lequel, avec beaucoup d'humour, de mordant et un amour de la gastronomie que l'on retrouve avec plaisir, il dresse le portrait d'un pays qui, entre précarité, incompétence des dirigeants et fraudes par milliers, est vendu pièce par pièce.