Kirikou et les ombres

Au village, les enfants créent de petites poupées avec de vieilles plumes, des bouts de raphia ou encore des morceaux de calebasses cassées. Elles sont si jolies que, lorsque la nuit tombe, un théâtre d'ombres est organisé, et tout le village peut admirer ces poupées devenues marionnettes. Mais Karaba, la terrible sorcière, envoie l'un de ses fétiches kidnapper Kirikou lors de la représentation. Heureusement, celui-ci, a plus d'un tour dans son sac pour déjouer les plans de la sorcière... Un conte philosophique à hauteur d'enfants Pour créer l'univers de Kirikou, Michel Ocelot s'est inspiré des contes des cultures d'Afrique de l'Ouest, chargés de sagesse et d'enseignements. A travers ce héros attachant, l'auteur invite les enfants à s'interroger sur la peur, le courage et la cruauté. Mais également à apprendre à pardonner et à faire preuve de générosité. Une collection de beaux albums à petit prix "Mon coffre à histoires" est une collection d'albums aux thématiques riches et variées, à prix mini.