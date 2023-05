3 cases pour 1 chute. Tome 2

Celui que l'on nomme Strip Master dans les clubs les plus selects de la scène humoristique clermontoise revient pour un second tome ! 3 cases pour une chute, c'est le concept originel, la contrainte que s'impose L'Abbé pour réussir en un minimum de temps à vous faire rire au maximum. Et c'est d'une efficacité redoutable. Sur le ton de l'humour absurde et trash, L'Abbé déploie devant vos yeux ébahis son art et sa maîtrise du strip.