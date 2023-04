"J'ai vu un loup" : c'est ce que se répète en boucle Ulf, garde-chasse à la retraite, depuis que tapi dans une caravane niché en pleine forêt suédoise, il a plongé son regard dans les yeux d'un majestueux spécimen. Lui, le chasseur le plus redouté du village, s'est trouvé remué jusqu'au plus profond de son âme par cette rencontre furtive.Mais les membres de la communauté n'ont qu'une idée en tête : tuer tous les loups des environs afin de protéger leurs troupeaux. Ulf ne se sent plus à sa place parmi ses voisins dont la violence des traditions, désormais, le heurte. Il perd son rôle de chef de meute, et devient la cible de ses anciens frères d'armes. La situation se tend encore après la découverte d'un homme se vidant de son sang dans une cabane. A la fois nature writing, roman à suspense et portrait intime de la vieillesse, La Course du loup est un texte d'une rare virtuosité.