Les dieux et déesses d'Egypte

Au commencement, il n'y avait ni êtres humains, ni animaux, ni jour, ni nuit. Il n'existait rien d'autre qu'un immense océan, le Noun, qui remplissait tout l'Univers. Avec ce nouveau tome de la collection "Mes p'tits mythes égyptiens", l'enfant découvre la naissance et les liens de parenté entre les principaux dieux et déesses égyptiens. A la rencontre de l'Egypte antique et de ses mythes fondateurs Le thème de l'Egypte, qui passionne souvent les enfants, est à découvrir via la naissance des dieux du panthéon égyptien : Atoum-Rê, le dieu-soleil, surgit d'une colline émergeant de l'océan primordial. Il est considéré comme le créateur du monde égyptien. Il donne naissance à Shou et Tefnout, dieu de l'air et déesse de l'eau, les grands-parents des mythiques Isis et Osiris et des cruels Seth et Nephtys. Pour les Egyptiens, c'est également Atoum-Rê qui crée les humains en versant des centaines de larmes de joie, et en offrant à la terre et à tous ceux qui la peuplent le nécessaire pour y vivre... Un documentaire narratif qui fait voyager dans le temps et sur les terres d'Egypte Dans cette collection, l'information documentaire passe par la narration. Sur chaque double, on apprend des notions et du vocabulaire "mine de rien". Qu'est-ce qu'une pyramide, un pharaon ? ... L'information passe aussi par de la culture générale en lien avec le mythe : les croyances des Egyptiens antiques autour de la création du monde, de l'apparition des humains et de la protection de ces derniers par les dieux... Chaque terme compliqué est expliqué par son contexte ou dans le corps du texte. Avec une représentation des dieux égyptiens en début d'ouvrage pour bien se situer dans le récit, une page d'ouverture pour bien rappeler le mythe et une page de conclusion qui raccroche le texte dans le quotidien des enfants.