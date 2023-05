Désirer autrement. Voyage au coeur des asexualités

Alors que la sexualité est omniprésente dans l'espace médiatique sous forme d'images, de slogans, d'injonctions à jouir, 1 % de la population française se dit asexuelle. Il paraît donc important de comprendre ce que l'asexualité raconte de l'organisation du désir chez les humains et de saisir la particularité de l'asexualité sans la juger ni la mettre dans une case pathologisante. Pour cela, rien ne vaut la parole de celles et ceux qui sont concerné.e.s par le sujet. C'est en allant à leur rencontre et en lâchant l'idée binaire du normal et du pathologique que l'on pourra s'approcher d'une compréhension de l'asexualité. En utilisant plusieurs points de vue, ce livre veut tenter de saisir comment un autre désir est possible et ce que cela dit de notre capacité humaine à vivre avec nos émotions, nos sensations et de les partager avec d'autres sans correspondre obligatoirement à des moules sociétaux pré-établis.