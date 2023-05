Mes animaux du jardin

Le papillon, l'abeille, l'escargot ou le ver de terre : les jardins sont peuplés de toutes sortes d'animaux à découvrir grâce aux illustrations de Xavier Deneux et un principe de volumes et de creux. Des mots clés pour enrichir son vocabulaire en lien avec les animaux présentés Sur chaque double page, des mots clés en lien avec l'animal présenté viennent guider la lecture et enrichir le vocabulaire. Ainsi, la double page consacrée à l'abeille permet de se familiariser avec les mots : antenne, ruche, pollen, miel... Des illustrations en volumes et en creux pour découvrir les animaux et leur mode de vie Xavier Deneux propose des illustrations très colorées et graphiques, enrichies de volumes et de creux, pour découvrir les animaux du jardin avec les yeux et les doigts. Ainsi, l'enfant pourra suivre du doigt le contour du nid du rouge-gorge, les ailes du papillon ou la coquille de l'escargot.