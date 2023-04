L'alimentation glucose control

Ma méthode pour un parfait équilibre glycémique, le pilier de base santé, minceur, tonus, bien-être émotionnel et concentration Les méfaits d'un excès de glucose touchent tout le monde, jeune ou pas, diabétique ou non, en surpoids ou de poids normal ! En silence, jour après jour, le glucose abîme les cellules, les fonctions, les organes... En silence, jusqu'à ce que tout se détraque. Le glucose et votre santé en 60 questions-réponses : Pourquoi est-il important d'avoir un taux sanguin de glucose stable ? Est-il la cause de tous nos maux ? Comment faire pour garder un taux de glucose "OK" ? Qu'est-ce que l'IG ? Pourquoi les aliments à IG élevé provoquent une hausse de glucose puis une hypoglycémie ? Abécédaire des problèmes de santé liés à un excès de glucose : Alzheimer, angoisse, Diabète de type 2, syndrome métabolique, troubles de la thyroïde... Abécédaire des aliments pour réduire le glucose : ail, amande, champignons... et pour chacun ses + Glucose control et comment les utiliser. Votre programme Glucose control en 4 semaines : menus, recettes, conseils, activité physique...