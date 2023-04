Et soudain le chasseur sortit du bois

Depuis Leningrad, Staline a commencé à faire le ménage dans les rangs du parti communiste et prépare l'arrivée de son régime totalitaire. Dans ce climat de tensions, l'enquêteur Zaïtsev doit résoudre une série de meurtres aux mises en scène quelque peu étranges... Entre complot politique, corruption et milieu de l'art, un thriller d'autant plus glaçant qu'il puise son efficacité dans les faits réels qui l'ont inspiré.