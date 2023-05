Aencrages & Co. La couleur des yeux, Edition

Depuis quarante-cinq ans, les éditions Aencrages& Co ont le privilège d'accompagner des rencontres uniques entre poètes et artistes plasticiens. Ce sont ces précieux rendez-vous, devenus livres d'artistes, que nous avons souhaité célébrer avec cette exposition : pour la première fois, une centaine d'oeuvres originales mêlant typographie, poésie et arts plastiques ont été réunies. Depuis la création d'Æncrages & Co en 1978, Roland Chopard n'a de cesse d'encourager ce dialogue entre poètes et plasticiens, en leur ouvrant les portes de son atelier typographique. Certains livres sont d'ailleurs nés sur le vif, improvisés au plus près de la presse et de la grande table de l'atelier où l'artiste intervenait sur le champ. Ce goût de la performance se retrouve aussi dans plusieurs livres peints en public par les artistes, à l'image du livre intitulé 90 qui réunissait en 2016 Michel Butor et Jean-Michel Marchetti à l'abbaye de Baume-les-Dames, ou encore de la 27e et dernière Réminiscences où les peintres Anne Slacik et Caroline François-Rubino intervenaient ensemble sur un poème de Luis Mizón. Que ces livres aient été peints en public ou dans le secret d'un atelier d'artiste, comme ceux de Philippe Agostini, Daphné Bitchatch, Colette Deblé ou encore Martine Jaquemet, ils ont tous été édités avec le désir, toujours intact, d'offrir aux yeux de belles échappées... à l'image du poème de Jean-Luc Parant qui fut le premier livre composé et imprimé à la main par Roland Chopard et qui donne son titre à cette exposition.