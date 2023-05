Berlin année zéro. La premiere bataille de la guerre froide

945, année zéro pour l'Allemagne. Aux premiers jours de mai, les Soviétiques s'emparent de Berlin, qui n'est plus qu'un amas de ruines. Il faudra encore deux mois aux Américains pour y faire leur entrée, deux mois durant lesquels les Russes tuent, pillent, violent. Dans les caves, les civils s'efforcent de survivre. Il n'y a plus ni eau ni électricité, on meurt bientôt de faim. Le destin de la capitale a été scellé durant la conférence de Yalta : les puissances victorieuses- Etats-Unis, Grande-Bretagne, France et Union soviétique - la divisent en quatre zones d'occupation. Sur le papier, cela semblait pragmatique, mais une fois atteint l'objectif commun de vaincre l'Allemagne, les Alliés retrouvent leur hostilité d'avant-guerre. Un Américain que ses soldats appellent le " Fou furieux ", un Anglais qui s'imagine aux colonies, un Français un peu pille et un Soviétique implacable : les commandants des quatre secteurs se livrent une lutte sans merci. Sabotage, enlèvements de scientifiques, tous les coups sont permis, jusqu'au jour où les Soviétiques ont recours à l'inimaginable : le blocus de la ville. La bataille qui s'engage ne concerne plus seulement Berlin, mais l'avenir du monde libre. Le plus grand pont aérien jamais réalisé sera alors la clé d'une victoire décisive. De Yalta à la signature du traité de l'Atlantique Nord, Giles Milton raconte la première bataille de la guerre froide. Alternant les points de vue des principaux acteurs et ceux des anonymes, en particulier les femmes, il nous fait revivre un épisode dont l'influence est encore perceptible.