Absolution

La police découvre le crime comme tout le monde : sur Snapchat. La vidéo montre la victime, terrifiée, en train de demander pardon. Une feuille de papier a été laissée près du corps retrouvé quelques semaines plus tard. Seul le chiffre 2 y est inscrit. L'inspecteur Huldar et la psychologue pour enfants Freyja tentent de saisir les motivations du meurtrier et de découvrir son identité. Très vite, ils comprennent que Stella était loin d'être l'ange que tout le monde décrit. Mais qui aurait pu lui en vouloir au point de la tuer ? Quelques jours plus tard, un jeune homme subit le même sort et porte le chiffre 3. Cela annoncerait- il une série ? Dans cette nouvelle enquête haletante, Yrsa Sigurðardóttir dévoile la face sombre des réseaux sociaux et du harcèlement en milieu scolaire.