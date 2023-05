Qui est le coupable à la piscine ?

A la piscine, tout est étrange : disparition, vol, blagues de mauvais goût... La piscine a été remplie de truites, quelqu'un a rendu le toboggan trop glissant, on a même tenté de noyer Henri, le papi qui vient au cours d'aquagym ! Mais qui est le coupable ? C'est au lecteur que revient le soin de résoudre les énigmes ! Lecture et jeu Les histoires, toutes plus folles les unes que les autres, seront un plaisir à lire et à relire. Mais, au-delà de la lecture, le lecteur a un rôle actif. A la manière d'un enquêteur, c'est à lui de trouver les indices parsemés dans le récit : bonnet de piscine, clé de casier, bouée, sifflet. Tous les éléments décrivant les personnages aident à l'enquête. Au lecteur d'être attentif, la solution est entre ses mains. Un livre à la fabrication originale Grâce aux portraits sur la couverture et au système de fermeture de fenêtres, l'enquêteur en herbe cache les personnages qui ne correspondent pas à la description du suspect. A la fin, il n'en reste qu'un !