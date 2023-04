Halte au gaspillage automobile. Prenez soin de vous, achetez d'occasion !

Pourquoi garder sa vieille voiture pollue moins que d'en acheter une neuve ? Comment nos programmes politiques actuels poussent au gaspillage automobile ? Quel impact le gaspillage automobile a-t-il sur nos vies, notre santé, nos enfants ? En lisant ce petit livre, vous le comprendrez ! La focalisation climatique pousse au gaspillage automobile. Nos gouvernements à travers des outils comme la Vignette Crit'Air, nous incitent à changer régulièrement de voitures pour économiser de l'énergie et ainsi réduire les émissions de CO2. Cette politique est réductrice et fâcheuse pour nos vies, car elle nous encourage à augmenter notre consommation de matériel et par là même à gaspiller des véhicules. Or, le gaspillage n'est bon ni pour le climat, ni pour la biodiversité, ni pour le vivant dans sa globalité. Ce livre est accompagné d'un appel à une intervention gouvernementale pour un changement de cap en matière de politique automobile afin que cesse ce gaspillage. Appel soutenu par des personnalités réputées actives dans les domaines du climat, de l'environnement, de l'économie et des droits humains. Le gouvernement Suisse sera interpellé.