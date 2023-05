Sexe bombe

"Il faut beaucoup aimer les chiens. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup les aimer pour les pomponner. Sans cela, ce n'est pas possible, on ne peut pas les supporter". A Dax, Eddy s'est bâti une solide réputation de toiletteur canin. Il prend non seulement soin des bêtes, mais aussi de leurs propriétaires, en majorité des femmes d'âge mûr. Elles adorent quand il les emmène danser à la Musardière, ou plus si affinités. Sa moustache affriolante ne laisse pas Maryse indifférente. Cette ancienne speakerine des années 80 croque la vie et les hommes à pleines dents. Mais le regard sombre de sa fille, Chloé, ne cesse de lui rappeler que tout dans son passé n'est pas paillettes et feux de la rampe, laissant transparaître une dangereuse rancoeur... Un texte mordant à la plume incisive, où quand la rencontre entre trois personnes révèle le côté le plus chien de la nature humaine. Après Roland est mort, Je ne sais pas dire je t'aime, Une folie passagère et La Claque, Nicolas Robin nous transporte dans un nouvel univers haut en couleur, où les caniches abricot côtoient les teckels à poil long et leurs maîtresses avides de sensations fortes.