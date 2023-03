La surface et la chair. Madame d'Ora, Vienne-Paris, 1907-1957

Sous le nom de Madame d'Ora, Dora Kallmus (1881-1963) fut une photographe renommée, travaillant comme portraitiste mondaine d'abord à Vienne, alors un centre culturel majeur et laboratoire de la modernité en Europe, puis dans le Paris des Années folles. En 1908, elle est l'une des premières femmes à ouvrir un studio de photographie à Vienne. Les aristocrates, les actrices et les créateurs de mode apprécient son intuition artistique, son talent pour saisir la personnalité de ses modèles, pour agencer les vêtements et les accessoires, et bientôt de nombreux magazines publient régulièrement ses images. En 1925, elle s'installe à Paris, où elle est immédiatement appelée par les maisons de haute couture comme Balenciaga et Chanel pour photographier les tenues élégantes portées par Tamara de Lempicka, Josephine Baker et beaucoup d'autres. Figure majeure de la scène artistique, elle réalise de nombreux portraits d'atelier de personnalités en vogue. Mais la guerre vient bouleverser sa vie et son travail. Juive, elle perd son studio parisien pendant l'Occupation ; elle est contrainte de se cacher en Ardèche durant plusieurs années au cours desquelles sa famille et ses amis en Autriche sont persécutés. Retournant à Paris après 1945, ayant tout perdu, elle porte alors un regard aiguisé mais empathique sur les victimes de la guerre, et beaucoup plus distant sur le glamour et l'argent. Des éblouissements aux temps les plus sombres, des artistes d'avant-garde aux réfugiés démunis, jusqu'à l'étonnant travail métaphorique sur les abattoirs parisiens, cet ouvrage retrace l'évolution d'une oeuvre exceptionnelle qui raconte de manière saisissante les bouleversements de la première moitié du XXe siècle.