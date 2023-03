500 recettes sans gluten. Edition

Pas facile de manger sans gluten au quotidien ! De varier ses menus, de prendre plaisir à inviter des amis pour partager sa cuisine, d'adapter les grands classiques de Mamie en version " sans "... Les 500 recettes de ce livre sont conçues pour vous faciliter la vie : à base d'ingrédients faciles à trouver, rapides à faire et peu onéreuses, elles vous permettront de vous régaler en famille et entre amis, sans concession sur la gourmandise. Caviar de courgettes, Potage glacé de chou-fleur à l'aneth, Rillettes de poulet tandoori, Pizza à la polenta, Blanquette à la vanille, Brochettes d'abricots au romarin, Granité de poire au citron, Gâteau à la crème de marrons, Clafoutis d'automne, Quinoa aux fruits et aux épices, Crêpes à l'amarante... de l'entrée au dessert, retrouvez 500 recettes variées, délicieuses, ultrarapides (en moyenne 10 minutes de préparation + 15 minutes de cuisson, et certaines carrément express, moins de 5 minutes)... et sans gluten.