Si le soleil ne revenait pas, que se passerait-il ? Le vieil Anzévui, prophète de malheur, a sorti de son grimoire la plus funeste des prédictions. A Saint-Martin d'En-Haut, où déjà le soleil n'apparaît guère en hiver, on ne le verra plus cette année. Optimistes, pessimistes, rebelles, résignés, tous les villageois se sentent concernés. Car si le soleil ne revient pas, la vie s'arrête. Quelques jeunes personnes vont agir pour appeler son retour : Isabelle ira au-devant de lui et fera entendre son rire ; Jean soufflera dans son cornet de berger ; Métrailler tirera treize coups de fusil. Les vieilles femmes du village valaisan l'admettront : "Il semble bien qu'il se soit trompé". La lumière aura une nouvelle fois triomphé des ténèbres, et le printemps aura terrassé le bonhomme hiver qui ressemble de plus en plus au vieil Anzévui trouvé mort dans son fauteuil... Cette édition est accompagnée d'une préface inédite de Melina Staubitz. C. F. Ramuz (1878-1947) est considéré comme un des plus importants écrivains suisse du XXe siècle. Après un long séjour à Paris, il revient à l'aube de la Première Guerre mondiale dans le canton de Vaud, qu'il ne quittera plus. Son oeuvre de romancier vise à exprimer les paysages et les spécificités de son pays, des vignobles vaudois aux communautés alpestres, au moyen d'un style qui puise aux rythmes et aux inflexions de la langue parlée par ses personnages.