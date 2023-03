L'oracle de l'énergie vitale

Ouvrez vos chakras pour accéder à votre énergie vitale Votre corps recèle une énergie insoupçonnée : la Kundalini. A l'aide de respirations spécifiques, de postures, de mouvements dansés et de méditations chantées, activez et harmonisez vos chakras pour accéder à ce flux vital. Grâce aux guidances de cet oracle et aux mandalas d'une puissance vibratoire intense, vous découvrirez enfin tout votre potentiel. Regroupées en 7 familles, toutes les cartes sont associées à un chakra qu'il vous faudra travailler.