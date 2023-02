Comparaître aujourd'hui. La comparution des parties devant le juge

Des points de vue échangés en fonction des activités professionnelles exercées autour de la comparution en justice ! La comparution en justice tient une place centrale dans le procès, pourtant elle n'est que rarement le sujet d'approfondissement alors qu'elle s'emploie aussi bien au pénal qu'au civil. La question de la comparution est au coeur de plusieurs mouvements contemporains bien identifiés. Comme celui de l'économie de temps et de moyens. Or, on ne peut ignorer le sens premier de la comparution, qui consiste pour les parties à se présenter en personne devant le juge. Nous pensons aussi au développement du numérique qui affecte la comparution comme tout autre domaine. Ce sont toutes ses questions et bien d'autres auxquelles s'intéresse cet ouvrage au travers des points de vue différents de spécialistes (universitaires, magistrats ou encore commissaires de justice).