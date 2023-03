L'astrologie chinoise. Les animaux du zodiaque

Un dépliant de 6 pages au touché soft touch pour connaître l'essentiel de l'astrologie chinoise, ses principes et sa pratique. Qu'est-ce que l'astrologie chinoise ? Comment connaître son son signe zodiacal chinois et que signifie-t-il ? L'astrologie chinoise est une pratique ancestrale riche et mystérieuse. Ce dépliant permet au lecteur de percer les mystères de cette pratique qui attire autant qu'elle intrigue.