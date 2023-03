Dictées CE1. Edition 2023

Des dictées en séquences pour mener pas à pas tous les élèves vers la réussite. Une séance collective de découverte active de la dictée et de ses difficultés Deux brèves séances en autonomie pour une observation, puis une approfondissement et une appropriation. Une dictée, avec ou sans cache, pour une meilleure différenciation. Un système simple d'autocorrection et d'autoévaluation permettant à l'élève de devenir autonome et de se sentir responsable de sa réussite. Des cahiers à utiliser en complément de toute méthode d'EDL. Dans le cahier de CE1 : Une progression annuelle avec 30 dictées pour 30 semaines d'enseignement. Dans chaque séquence : 4 séances de 10 à 20 minutes pour les 4 jours de la semaine : - 3 séances de préparation - 1 séance pour la dictée Des dictées pour réviser et mémoriser les notions apprises en classe Une progression en léger décalage par rapport aux Repères du programme d'EDL ou aux progressions observées dans les classes, pour laisser le temps aux élèves d'installer les nouvelles connaissances avant de les réinverstir dans ces dictées. La plupart des notions et des mots de vocabulaire sont réutilisés d'une dictée à une autre pour une répétition amenant à une mémorisation durable. . Des modalités collectives puis individuelles Tous ensemble Jour 1 Découverte active Une première phase collective est à réaliser à l'oral, à partir de diaporamas, pour découvrir la dictée. Dans un second temps, les élèves copient les mots de la dictée pour commencer à les mémoriser. En autonomie Jour 2 Observation et approche raisonnée Des exercices simples, courts, variés, souvent ludiques, sur les notions à réviser pour préparer la dictée. Jour 3 Approfondissement et appropriation Des exercices reprenant les difficultés déjà abordées, mais sous un angle différent. Des bulles d'aide accompagnent l'élève en lui rappelant la règle à observer ou en lui donnant des conseils de méthode. Jour 4 Dictée, correction, évaluation Le dernier jour est consacré à l'écriture de la dictée, avec ou sans cache pour une meilleure différenciation. Les élèves, grâce à la répétition, ont mémorisé l'orthographe des mots et ont compris et assimilé certains mécanismes grammaticaux. Les élèves se corrigent ensuite en autonomie grâce au Cahier corrigé ou au texte de la dictée téléchargeable sur le site Ressources. Un petit système d'autoévaluation permet aux élèves de se sentir responsable de leurs réussites. Se corriger et évaluer son travail Chaque jour, une fois les exercices ou de la dictée réalisés, les élèves sont invités à consulter le Cahier corrigé (avec des corrigés commentés) que l'enseignant aura mis à sa disposition dans la classe. Le dispositif " cahier de l'élèves + cahier corrigé " permet aux élèves de travailler en autonomie et à l'enseignant de dégager du temps pour certains groupes de besoins. Ce cahier est imprimé en France et est 100% recyclable grâce aux encres vertes et aux vernis non polluants utilisés.