Nourrir sa force de vie

Le secret pour augmenter son potentiel énergétique et vivre jeune le plus longtemps possible Dans ce guide ultrapratique, le Dr Nadia Volf répond enfin à la question que l'humanité se pose depuis la nuit des temps : comment vivre plus longtemps et en pleine forme ? Grâce à l'enseignement qu'elle a reçu en médecine chinoise, elle revient sur les multiples leviers à actionner pour "nourrir la vie", c'est-à-dire vivre bien et longtemps, et accomplir son rôle dans le monde. De façon très accessible, elle nous révèle comment activer les forces cachées de notre organisme et accroitre ses capacités, en stimulant les 7 points énergétique de la longévité, en adaptant notre alimentation, en utilisant les bienfaits des plantes et en faisant de l'exercice au quotidien.