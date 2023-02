Jujube pistachier et Cie

Au-delà des pommiers et pruniers, il existe de nombreuses variétés d'arbres fruitiers faciles à installer dans son jardin et très productifs. Ce guide propose une sélection de 50 arbres de la sauvage pommette à la cornouille (une variété ancienne), de l'exotique mûre du Japon à la méditerranéenne grenade, avec pour chacun une fiche complète : - Ses caractéristiques (hauteur, période de floraison et de récoltes) et ses atouts, - Comment bien l'installer au jardin pour limiter l'entretien, les variétés conseillées, - Comment récolter et utiliser le fruit. De nombreuses photos détaillent pour chaque arbre son feuillage, sa floraison, ses fruits et sa silhouette pour faire le bon choix.