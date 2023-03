500 ans de présence chrétienne au Cambodge

Ce livre, écrit par un missionnaire des MEP, relate l'histoire des chrétiens du Cambodge au XVIe siècle - le pays fut probablement visité par des explorateurs portugais durant la décennie 1510 - jusqu'au relèvement de l'Eglise après la tragédie des Khmers rouges. Cette histoire n'a rien d'un long fleuve tranquille. Elle est faite de remous divers, plus ou moins violents, qui amenèrent notamment à la dispersion et à la dislocation des communautés chrétiennes dans les premières décennies du XIXe siècle. Remous mais aussi renouveau grâce notamment à la création d'un vicariat apostolique, ce qui n'empêcha pas d'autres soubresauts et tensions diverses en raison du contexte politique, des guerres mondiales ou encore de la crise de la décolonisation. Ce livre est le récit de l'histoire d'une des plus petites communautés chrétiennes du monde, qui, à travers ses complexités, est un signe d'espérance pour le monde.