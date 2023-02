Mes soins bébé et maman faits maison

Finis les jeux industriels, souvent chers, en plastique non recycle´ ; et avec des emballages impactant l&rsquo ; environnement ! Hochet pour les tout-petits, marionnettes en chaussettes, e´ ; chasses en boi^tes de conserve ou encore cabane en carton, ce guide vous propose des ide´ ; es faciles et e´ ; conomiques pour re´ ; aliser des jeux pour vos enfants en suivant des e´ ; tapes simples a` faire chez vous. Gra^ce a` des mate´ ; riaux directement re´ ; cupe´ ; re´ ; s a` la maison, fabriquez et amusez-vous au quotidien avec des jeux e´ ; co-responsables 100 % home made !