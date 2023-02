La Chine de Xi : une société-modèle ?

La société qui se construit en Chine sous la férule du président Xi Jin Ping fait en Occident figure de modèle ou plus souvent de contre-modèle. Le pays se couvre d'infrastructures à faire pâlir la vieille Amérique. La monnaie se dématérialise, emportant l'ordre social qui la sous-tend. La vie sociale se métamorphose. Un nouveau pays sort de terre. Nous restons fascinés par sa vitesse et lisons dans ses réalisations nos propres désirs comme nos peurs les plus profondes.