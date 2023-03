Le Cri du hibou

La malchance ne fait que commencer. Dépressif, sur le point de divorcer, toujours frappé par le malheur, Robert Forester a fui New York pour une petite ville de Pennsylvanie. Cependant, sa solitude le pousse à observer une jeune fille chez elle, sans qu'elle le sache. Il la regarde aller et venir, recevoir son fiancé, vivre sa vie de tous les jours, et ces images lui apportent un bien-être dont il ne peut plus se passer. Jusqu'au jour où, accidentellement, il la croise dans son jardin... Et le malheur, qui semblait l'avoir oublié, va alors frapper tous ceux qui l'approchent, jusqu'au dénouement final qu'il ne pourra éviter. Avec son immense talent, Patricia Highsmith décrit la marche inexorable du destin s'acharnant sur des innocents, créant l'une des atmosphères les plus vénéneuses de tous ses romans.