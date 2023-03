"Sombre, sauvage, mythique. Absolument captivant". Colum McCann En Irlande, huit Bouchers parcourent le pays pour abattre le bétail conformément à une tradition ancestrale selon laquelle la famine s'abattrait sur le pays si le rituel n'était pas respecté chaque année. Or à la fin des années 1990, face à la modernisation de l'Irlande et à la crise de la vache folle, ces compagnons sont voués à disparaître. Una, douze ans, fille de l'un des Bouchers, est prête à tout pour devenir l'une des leurs. Sa mère tente de lui faire comprendre que cette vieille coutume n'aura bientôt plus cours et que ce cercle n'est pas ouvert aux femmes, mais Una, solitaire et timide, voit là une façon de trouver enfin sa place dans le monde. Dans sa propre famille, dans son école, dans sa vie. Entre coutume et modernité, la fine plume de l'autrice brosse le portrait d'une Irlande en pleine mutation à travers le destin d'une jeune fille confrontée à un monde brutal. Traduit de l'anglais (Irlande) par Elisabeth Richard Berthail Née à Dublin en 1988, Ruth Gilligan est écrivaine, journaliste et professeure d'université. Les Champs brisés est son cinquième livre et a obtenu le très littéraire RSL Ondaatje Prize en 2021. Elle est la plus jeune autrice à se classer dans la liste des best-sellers en Irlande et vit aujourd'hui à Londres.