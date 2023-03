Les femmes d'aujourd'hui au regard des artistes

Par le regard des artistes, ce livre parle de tout ce qui concerne les femmes : la fluidité du genre, la maternité aujourd'hui et ce qu'elle signifie, le travail, l'enfermement, l'affirmation de soi, la puissance, la poésie et la grâce... Notre puissance et notre grâce. Nous sommes plurielles, changeantes, et notre regard sur nous-mêmes est en pleine transformation face aux transformations du monde. Et demain, peut-être, serons-nous libres d'être qui nous sommes, qui nous désirons être : libres de prendre la parole et de changer le monde à notre image. Une grande liberté en effet se dégage de la manière dont les artistes, hommes et femmes, de Suisse et de France, de Turquie ou des Etats-Unis... nous représentent. Demain... Parmi ces artistes, quelques grands noms comme Cindy Sherman, Mickalene Thomas, Ali Kazma et des artistes moins connues, comme Caroline Tschumi, Sarah Carp, Valérie Horwitz.