SAS 122 Opération Lucifer

Un des gardes du corps de Karkov Balagula abaissa sa Kalach' et vida son premier chargeur sur les quatre hommes. Malko sentit le sang se retirer de son visage. Soudain, il percevait le bruit d'un hélicoptère ! Fébrilement, il s'empara de sa radio VHF. Vladimir Sevchenko se tourna vers lui, défait : - Pas la peine, dit-il, nous sommes foutus ! Un accident a lieu à New-York à l'angle de la Sixième Avenue et de la 49e Rue. Un homme est renversé par un chauffeur de taxi, et le contenu d'une grosse fiole qu'il transportait se répand sur le sol. Dans les minutes qui suivent, plusieurs personnes sont contaminées par le mystérieux liquide. La CIA découvre que ce produit dangereux était du gaz sarin à l'état liquide, le même que celui utilisé par la secte Aum dans un attentat commis dans le métro de Tokyo le 20 mars 1995. Le porteur de la fiole, maintenant décédé, s'appelait Sergueï Artemiev.