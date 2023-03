La fabrique du lait. Europe occidentale, Moyen-Age XXe siècle

En Occident, les êtres humains consomment lait et fromages depuis le Néolithique. Ce régime alimentaire a entraîné des modifications génétiques dans les populations européennes dorénavant capables de digérer le lactose. Mais les difficultés de conservation n'ont pas permis une consommation importante de lait, de beurre, de fromage ou de crème avant le XXe ? siècle, si bien que durant l'Ancien Régime, leur production demeure artisanale et la consommation locale. Cet ouvrage propose une analyse des techniques laitières, beurrières et fromagères traditionnelles au sein des principaux systèmes agraires d'Europe de l'Ouest, pour comprendre leur place dans l'histoire de l'agriculture et de l'alimentation. Des caves à fromages médiévales à la production de lait dédiée aux chocolatiers au début du XXe ? siècle, la fabrique du lait est ici étudiée sur le temps long, jusqu'au moment où les transformations scientifiques et industrielles entraînent une reconfiguration totale des modes de production. A partir de l'exemple du lait, ce livre offre un observatoire des mutations des mondes ruraux et des pratiques agricoles en Europe occidentale.