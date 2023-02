Le piège africain de Macron. Du continent à l'Hexagone

Tout juste élu président de la République française, Emmanuel Macron promet de faire souffler un vent nouveau sur les relations avec le continent africain. Il dénonce une "Françafrique" postcoloniale et mise sur les nouvelles générations pour réconcilier les mémoires. Mais il se heurte vite au réel. Les autocrates, à la longévité exceptionnelle, lui rappellent qu'ils sont les derniers à défendre les intérêts français sur un continent mondialisé, redevenu géostratégique. Le président joue alors un joker inédit : "l'Afrique" en France. Au terme d'une enquête fournie, les auteurs dressent un constat implacable : la "génération Macron" n'a pu effacer, plus d'un demi-siècle après les indépendances, des relations ambiguës. Emmanuel Macron l'admet dans une longue interview exclusive. Par un singulier effet boomerang, le président risque d'être piégé autant en France qu'en Afrique. Journaliste et spécialiste de l'Afrique, Antoine Glaser a été directeur de la rédaction d'Africa Intelligence. Il est l'auteur, dans la collection "Pluriel" de Africafrance (2018). Journaliste éditorialiste à L'Opinion, Pascal Airault a réalisé de nombreux reportages pour Jeune Afrique. Il est l'auteur de Françafrique. Opérations secrètes et affaires d'Etat (avec J. -P. Bat, Tallandier, 2016). Postface inédite