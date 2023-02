Les filles, les garçons et moi

Ce n'est que vers 2-3 ans que les enfants commencent à faire la différence entre fille et garçon. Pourtant, ils subissent déjà les stéréotypes de genre, ce qui conditionne leur comportement ou le choix des activités... Dans cet ouvrage, on apprend comment est fait le corps des filles et des garçons, quelle est la différence entre le sexe biologique et le genre, pourquoi le corps change quand on grandit, ou encore pourquoi on attribue certains traits de caractère aux filles et d'autres aux garçons. Les questionnements autour de l'identité étant des sujets émergents, ce livre permet aussi d'y voir plus clair sur ces termes compliqués (genre, sexe, transgenre...), apporte des connaissances sur le genre et combat ses stéréotypes. 16 questions d'enfants pour mieux connaître soi et les autres Est-ce qu'on a le choix d'être une fille ou un garçon ? Pourquoi les filles ont les seins qui poussent ? Est-ce qu'un garçon peut mettre une jupe ? Est-ce que les filles et les garçons jouent aux mêmes jeux ? C'est vrai que les filles sont moins bonnes en maths ? Pourquoi on dit que les filles aiment se faire belles ? On peut être un garçon sans se bagarrer ? Est-ce que les filles et les garçons sont égaux ? Que répondre si on me traite de garçon manqué ? Comment dire à quelqu'un qu'on l'aime ? Est-ce que j'ai le droit de refuser un bisou ? C'est les garçons ou les filles qui doivent faire le ménage ? Pourquoi on écrit "ils" quand on parle de garçons et de filles ? Comment les garçons et les filles peuvent être plus à égalité ? Est-ce que les garçons et les filles peuvent être amis ? Chasser les stéréotypes de genre Les garçons ne devraient pas avoir les cheveux longs, les filles seraient nulles en maths... Les enfants subissent les stéréotypes de genre dès le plus jeune âge, ce qui conditionne leurs goûts, leur comportement, le choix des activités, puis de leur métier. Ce livre explique les principaux stéréotypes de genre que vivent les filles et les garçons au quotidien, pour mieux lutter contre ces inégalités.