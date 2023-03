"Concis, tranchant et doucement brutal". Kirkus Review Une femme rend visite à une amie atteinte d'un cancer en phase terminale. Brillante, énergique mais terriblement seule, cette amie lui formule une demande capitale : l'accompagner en vacances, durant lesquelles, un jour, sans prévenir, elle prendra une pilule mortelle pour mettre librement fin à sa vie. La femme accepte ; s'ensuit l'histoire extraordinaire - profonde, surprenante et drôle - d'une amitié de toute une vie confrontée au défi ultime : l'accompagnement jusqu'aux portes de la mort. Quels mots utiliser, formuler pour être à la hauteur de l'événement ? Que dire de ces souvenirs qui composent une vie ? Petit à petit l'inhabituel et la gêne laissent place à l'empathie et à l'apaisement, laissant un immense champ de réflexion aux lecteurs sur ce que "faire ses adieux" signifie. Avec sagesse, humour et perspicacité, Sigrid Nunez revient avec un roman sur les relations humaines à l'ère moderne et leur nature ambivalente. Quel est donc ton tourment ? nous offre un portrait bouleversant et provocateur de notre façon de vivre aujourd'hui. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Mathilde Bach