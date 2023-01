Six batailles que tout homme doit mener. À l’écoute de la sagesse de nos anciens

Les hommes que David a recrutés dans son armée n'ont pas été enrôlés en raison de leurs CV impressionnants. C'étaient des hommes brisés qui, ayant eu l'opportunité d'atteindre la grandeur, ont répondu comme des champions. Dans cet ouvrage, l'auteur détaille les six batailles que les hommes de David ont menées, et que les hommes d'aujourd'hui doivent gagner, pour devenir des guerriers puissants et efficaces dans le royaume de Dieu.