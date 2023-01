Il vient d'ailleurs

Ce livre est un témoignage bouleversant sur la parentalité. Un jour, un enfant arrive dans votre vie et tout est chamboulé. S'ouvre un chemin alternant espoirs, joies, tragédies et renaissances. L'histoire que raconte ici Christine, la mère, sur sa relation à Alexandre, son fils, adopté en Colombie en 2001, pourrait être celle de chacun de nous. Christine et son mari se rendent en Colombie en août 2001 pour y faire connaissance de Daniel, un enfant de quatre ans. Ils ont reçu l'autorisation de l'intégrer dans leur famille et espèrent partager avec lui un avenir plein de promesses. Assez vite ils comprennent que les obstacles seront nombreux. Elle est cavalière aguerrie, lui est infirmier en milieu psychiatrique. Les obstacles, ils connaissent. Et pourtant ... Un voyage de vingt années à travers trois étapes : Daniel - Alexandre - Christine. Des paysages, des rires, des pleurs, la mer, la Lozère, la Colombie, les chevaux... Depuis l'adoption d'Alexandre et la joie immense qu'elle a soulevée jusqu'à un dénouement douloureux et toutefois porteur d'espoir, nous voyons se dérouler un récit intime et sensible sur le combat d'une femme, d'une mère, pour comprendre les démons de son fils et les vaincre. L'amour d'une mère peut-il être plus fort que tout ? Un questionnement profond sur l'adoption, mais aussi plus largement sur l'abandon, sur la construction et la reconstruction de l'être. Un témoignage courageux et clairvoyant, porteur d'une énergie folle. Le récit d'une mère qui a grandi.