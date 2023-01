Quelques jours dans l'histoire du silence

Récompensé par le grand prix de littérature du Conseil nordique et le prix norvégien de la critique littéraire à sa publication, ce captivant drame familial aux allures de thriller psychologique offre une subtile réflexion sur le poids de l'Histoire sur les existences individuelles, sur la question de la transmission et des non-dits entre générations, et le rapport entretenu avec la mémoire aux différents âges de la vie.