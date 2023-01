Les Aventures de Moustache Malloré. Un manoir en héritage

Ce deuxième volet des Aventures de Moustache Malloré n'en finit pas de ravir le lecteur. L'écriture de Mademoiselle M. explore ici un univers plus sombre où se mêlent aventure et frisson, jouant autant avec les règles du fantastique et que celles du genre policier. Jusqu'à la fin, le suspense reste entier ! Mandatés dans le cadre d'une succession-éclair, Franck et Annie acceptent la proposition de leur nouveau client, M. Krol. Ce dernier leur suggère en effet de séjourner dans le manoir dont il vient d'hériter, et ce, afin d'en accélérer la vente. Cette idée particulièrement alléchante séduit immédiatement les Malloré. Depuis le temps qu'ils n'ont pas pris de congés ! Le jour du départ, tout le monde est fin prêt. Enfin... Tout le monde, à l'exception de Moustache discrètement parti se planquer derrière le marronnier. Terrifié par les trajets en voiture, il ignore qu'il s'apprête à passer les pires vacances de sa vie, et que route n'y est pour rien ! Une fois sur place, les Malloré sont surpris de découvrir les étranges rumeurs qui entourent les lieux. Le manoir, pourtant inhabité depuis des années, serait régulièrement "visité" , pour ne pas dire... "hanté" ! Le couple doit se rendre à l'évidence. La vente s'annonce plus compliquée que prévu. Moustache, inquiet, commence à s'interroger. Quels mystères se cachent derrière ces murs de pierre ? Décidés coûte que coûte à mener la vente à bien, les Malloré, seraient-ils en danger ?