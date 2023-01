ÂMES JUMELLES

Une tempête aux yeux noirs et à la peau tatouée va faire chavirer son coeur... Katarina vit une existence paisible aux côtés de Thomas. Cela ne l'empêche pas de se souvenir d'où elle vient : la rue, la mort prématurée de sa mère, les foyers... Lorsque Milann, le client de Logan, leur meilleur ami avocat, se retrouve sans domicile fixe, elle n'hésite pas à l'héberger sous leur toit, espérant lui offrir ainsi la chance de prendre un nouveau départ. Rapidement, ses piques et ses regards ne la laissent pas indifférente. Mieux que personne, il est en mesure de comprendre ses fêlures. Surtout... il est le feu quand Thomas, de plus en plus absent et rigide, est la glace. Entre être attirée et succomber, il n'y a qu'un petit pas... et plus aucun retour en arrière possible...